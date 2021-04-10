وزير خارجية الإمارات لـ كوبيش: ندعم حكومة الوحدة من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل

ليبيا – شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم السبت، على ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك خلال استقباله المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.
الجانبين ناقشا وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية سبل دعم السلطات الليبية من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
واستقبل عبد الله بن زايد كوبيش في أبوظبي، حيث بحث الجانبان الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر من العام الجاري.
وعبّر ابن زايد عن دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى دعم الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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