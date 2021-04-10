وزير خارجية الإمارات لـ كوبيش: ندعم حكومة الوحدة من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل

ليبيا – شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم السبت، على ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك خلال استقباله المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.

الجانبين ناقشا وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية سبل دعم السلطات الليبية من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.