«بوغدانوف» لـ«كوبيش»: روسيا ملتزمة بمبادئ التسوية في ليبيا بحوار جميع الأطراف

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية، أن اللقاء تناول تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020.

وأكدت الخارجية مجددًا التزامها نحو مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية على أهمية تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما لحل الأزمة.