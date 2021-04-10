مدير شركة الكهرباء: لن يكون هناك طرحاً كبيراً في الأحمال خلال رمضان

قال إبراهيم الفلاح، مدير عام الشركة العامة للكهرياء على هامش إفتتاح مركز الطاقة رقم ( 1 ) بمركز مصراتة الطبي، إنه لن يكون هناك طرحا كبيرا للأحمال خلال شهر رمضان وسنوزع الأحمال خلاله بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي في حالة تم الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

أضاف الفلاح: “ذروة الإستهلاك في شهر رمضان من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة وهي الفترة التي نتوقع طرح الأحمال فيها، وأمس كان لدينا فائضا في المنطقة الغربية بحوالي 250 ميقا وات بينما المنطقة الشرقية سجلت عجزا بحوالي 130ميقا وات ولكننا للأسف لم نستطع نقله إلى المنطقة الشرقية بسبب فشلنا في إعادة الربط بين المنطقتين”.

وتابع قائلاً: “نتوقع من 5 إلى 6 ساعات أحمال خلال الصيف القادم و لدينا محاولات جادة لصيانة بعض التوربينات والوحدات ونحتاج للوقت حتى ننتهي منها، وحكومة الوحدة الوطنية تبذل جهودا لمساعدة الشركة وإيجاد الحلول ونتمنى أن نصل معا إلى حل المشكلة او التقليل من الساعات الصيف القادم”.