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السيدة اليعقوبي: انتخابات 24 ديسمبر خط أحمر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت النائبة، السيدة اليعقوبي، إن من سمتهم “الطامعين في السلطة” يسعون لعرقلة انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

كتبت السيدة اليعقوبي على حسابها بموقع فيسبوك اليوم السبت: “بعد صنعهم للواقع المرير، الخوف من الانتخابات يرهق مغتصبي السلطة بعد عرقلة الاستفتاء على الدستور وتسليم الأمانة إلى الشعب الليبي مدة 6 سنوات” وفق قولها.

أضافت السيدة اليعقوبي: “الطامعين في البقاء لديهم مبادرات لعرقلة انتخابات 24-12-2021 .. لا يوجد صوت أعلى من صوت استعادة الدولة والانتخابات.. عن بعض أصحاب المبادرات المعرقلة أتحدث..استحقاق 24 ديسمبر 2021 خط أحمر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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