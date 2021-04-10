السيدة اليعقوبي: انتخابات 24 ديسمبر خط أحمر

قالت النائبة، السيدة اليعقوبي، إن من سمتهم “الطامعين في السلطة” يسعون لعرقلة انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

كتبت السيدة اليعقوبي على حسابها بموقع فيسبوك اليوم السبت: “بعد صنعهم للواقع المرير، الخوف من الانتخابات يرهق مغتصبي السلطة بعد عرقلة الاستفتاء على الدستور وتسليم الأمانة إلى الشعب الليبي مدة 6 سنوات” وفق قولها.

أضافت السيدة اليعقوبي: “الطامعين في البقاء لديهم مبادرات لعرقلة انتخابات 24-12-2021 .. لا يوجد صوت أعلى من صوت استعادة الدولة والانتخابات.. عن بعض أصحاب المبادرات المعرقلة أتحدث..استحقاق 24 ديسمبر 2021 خط أحمر”.