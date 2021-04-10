بوغزيل : ننفي كافة الشائعات حول انتهاء صلاحية اللقاح الذي جلبته حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا

طرابلس 10 أبريل 2021 “وال” نفى رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمود بوغزيل السبت ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول انتهاء صلاحية اللقاح الذي جلبته حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا، مشددا على أنه لم يدل بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية بالخصوص.

وأكد بوغزيل في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن اللقاح آمن وصلاحيته ليست بالقريبة كما أشيع، لافتا إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد دبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

وطالب بوغزيل المواطنين لعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، مشددا على أن الحكومة ماضية في استجلاب اللقاح لحين تمكن كافة الليبيين من الحصول عليه وفقا لسياسة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.(وال – طرابلس) ا م

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