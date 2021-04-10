العرادي: انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب محل خلاف

قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي، السبت، إنهم اتفقوا على ملامح أساسية للقاعدة الدستورية، أبرزها انتخاب سلطة تشريعية من غرفة واحدة عن طريق قانون يتوافق عليه مجلسا النواب والدولة، وفق قوله.

العرادي، وفي تصريح له مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أشار إلى أن هناك نقاط خلاف أهمها هل سيتم انتخاب رئيس مباشر من الشعب على أساس دستور دائم أم على قاعدة مؤقتة تدخل البلاد في حكم الفرد ويعطى خلالها الرئيس صلاحيات واسعة تمكنه من تفصيل دستور على مقاسه، مؤكدا أن الأصوب هو الاستفتاء على دستور دائم لتبديد تلك المخاوف.