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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

10 April, 2021

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم السبت ،بزيارة تفقدية لمشروع رصف طريق باب درنة الحارة الشمالية من مفترق سلامة إلى مفترق السنينات والذي تنفذه شركة وادي السهل للمقاولات العامه.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية ،إن عضو المجلس عبدالكريم بوطابونة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال ،رافقا رئيس المجلس في هذه الزيارة.