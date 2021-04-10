القضاء المالطي يفرج عن متهم مرتبط بمافيا تهريب وقود بقيمة 30 مليون يورو من ليبيا

قضى القضاء المالطي، اليوم السبت، بالإفراج بكفالة عن مدقق حسابات يمتلك شركة للمحاسبة، اتُهم بغسيل أموال وقود مهرب مرتبطة بليبيا.

والمدقق البالغ 51 عامًا، صاحب شركة ««كريس بالداشينو» وشركائه، وشركتان مالطيتان، متهمون بغسيل الأموال وتزوير المستندات، وفق ما كشف موقع «نيوزبوك» المالطي. وفي مارس الماضي، حُرم من الإفراج عنه بكفالة وأمرت المحكمة بتجميد أصوله، فيما نفى الرجل الاتهامات وأكد أنه «غير مذنب».

والمتهم يعتبر العقل المدبر لغسيل الأموال غير المشروعة لجماعة إجرامية منظمة يُزعم تورطها في تهريب الوقود مع الميليشيات الليبية والمافيا الإيطالية، وفق وسائل إعلام مالطية كشفت عن ارتباطه بحلقة تهريب وقود بقيمة 30 مليون يورو من ليبيا، يُزعم أنها تتعلق بلاعب كرة القدم الدولي السابق في مالطا دارين ديبونو، ولاعب كرة القدم السابق جيفري تشيتوتوي.

– مالطا: اعتقال 15 شخصا بتهمة تهريب وقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية

وفي نوفمبر من العام الماضي، ألقت الشرطة المالطية القبض على ديبونو و تشيتوتوي، لاتهامهما في عمليات التهريب على مستوى البلاد، وأصدرت المحكمة أمرًا بتجميد جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بهما، ووجهت لهما تهمة غسيل الأموال، وتهريب الوقود.

وفي الشهر ذاته ألقى الأمن المالطي القبض على 15 شخصًا، على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، بتهمة اشتراكهم في تهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وجماعات مسلحة ليبية.

وأشار بيان، أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدّات الإلكترونية.

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