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افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى قصر أحمد القروي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح بمدينة مصراتة صباح اليوم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى قصر أحمد القروي، الذي يضم عددا من العيادات التخصصية كعيادة الأطفال والجراحة والباطنية والعيون وباقي التخصصات الطبية، بالإضافة إلى عيادتين لطب الأسنان ومعمل للتركيبات السنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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