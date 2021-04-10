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السيسي وسعيد يبحثان آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد أكدا خلال مؤتمر صحفي دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من أجل عقد الانتخابات في موعدها المقرر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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