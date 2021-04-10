السيسي وسعيد يبحثان آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد أكدا خلال مؤتمر صحفي دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من أجل عقد الانتخابات في موعدها المقرر.
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قناة ليبيا
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