ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2021

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له، اليوم السبت ،إن حكومة الوحدة ستكون منفتحة على العالم ، إن حكومة الوحدة ستكون منفتحة على العالم وسنذهب لجميع الدول لجلب الحياة والاستقرار لليبيا.

و أضاف الدبيبة عقب تلقيه لقاح كورونا، على زيارته الأخيرة لعدد من دول الخليج العربي أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وما لحقها من انتقادات لعدد من الأطراف.

و أشار الدبيبة، أن السلام أصبح الآن هو سيد الموقف ولن يكون هناك اصطفاف لأي طرف، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام ،و قال ” اليوم نحن في عصر جديد.. نعم للبناء والتقدم.. أرجوكم نريد الذهاب بعيدا والسلبي يبقى سلبي”.

وأضاف، “علينا مواجهة الصعاب ونعمل سوية على اجتيازها.. الكلام الهدام سهل والعمل صعب.. نريد ليبيا مرفوعة الرأس”.