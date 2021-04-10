«تيار ليبيا للجميع».. إعلان تأسيس كيان سياسي جديد

أعلن مجموعة من المواطنين والنشطاء الليبيين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة وطنية ليبية»، اليوم السبت، عن تأسيس كيان سياسي جديد يضم مختلف شرائح الشعب الليبي تحت عنوان «تيار ليبيا للجميع».

وقال المتحدث باسم المجموعة المؤسسة لذلك التيار، في تسجيل مرئي، «إن هذا التيار يضم جميع الشرائح والفئات والمكونات الليبية من مختلف الأقاليم والمناطق والمدن القرى تحت شعار الدولة الليبية لجميع أبنائها».

وأضاف «أن التيار الجديد نتج عن الإيمان بإزالة أي عمليات تهميش لأي مكون ليبي على اختلاف اتجاهاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية».

وتابع «أن أهداف التيار السامية هي الوطن والعمل على تحقيق الأمن فيه والاستقرار وهو تيار سياسي تنموي جامع يتفاعل مع قضايا الوطن كافة وهموم المواطنين والبحث في أنجع الحلول لها بمنهجية علمية وخبرات عديدة».

واستكمل «أن هذا التيار على أهبة الاستعداد للمشاركة في أي استحقاق ديمقراطي، وهدفه الأسمى تسوية الخلافات وترميم العلاقات لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأمني».

ولفت إلى أن هذا التيار سيكون متفرغا لإعادة الإعمار في الوطن لاستشراق مستقبل أفضل في ليبيا تحت كيان يجمع كل الليبيين من الشيوخ والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم أن تيار ليبيا للجميع يعمل الحفاظ على دين الوطن الحنيف وهو الشريعة الإسلامية وهوية البلاد وعاداتها وتقاليدها المتوارثة، مع خلق حوار ليبي ليبي يواجه التحديات والصعاب على أساس قواعد صلبة تمهد لقيام دولة القانون.