ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2021

نفى رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمود بوغزيل السبت ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول انتهاء صلاحية اللقاح الذي جلبته حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا.

و شدّد بوغزيل في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على أنه لم يدل بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية بالخصوص ،مؤكدا أن اللقاح آمن وصلاحيته ليست بالقريبة كما أشيع.

و لفت إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة بتطعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد دبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

وطالب بوغزيل المواطنين لعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، مشددا على أن الحكومة ماضية في استجلاب اللقاح لحين تمكن كافة الليبيين من الحصول عليه وفقا لسياسة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.