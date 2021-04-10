تجديد الكورنيش في بنغازي بالكامل

بدعم من الاتحاد الأوروبي، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مشروع “تعافي ليبيا “بناء الكورنيش الشعبي الواقع في منطقة سيدي أخريبش التاريخية في مدينة بنغازي الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط.

غطت الإنشاءات مساحة 9000 متر مربع وشمل التجصيـــص والبلاط والإنارة وتوصيل الكهرباء بالإضافة إلى تثبيت القطعة الفنية “# بنغازي” لإحياء المعلم الجديد.

يعتبر الكورنيش قلب مدينة بنغازي القديمة. وقد تضررت المنطقة، التي تقع على أنقاض مدينة برنيكي اليونانية القديمة، من جراء الصراع الذي خلف العديد من المباني في حالة ركام أو آثار طلقات نارية. يهدف تجديد الكورنيش إلى إعادة الحياة إلى أحد أكثر المناطق شهرة في المدينة وتوفير مساحة عامة محسّنة يستمتع بها السكان المحليون والزوار.

وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بتسليمها لبلدية بنغازي في حفل أقيم اليوم على الكورنيش.

قال رئيس بلدية بنغازي السيد صقر بوجواري: “نحن سعداء كثيرا لهذا الإنجاز العظيم، ولإعطاء الأهمية لمثل هذه الأماكن التي لها قدسية خاصة لدينا ، كذلك افتتاح الكورنيش سيعطي حلة جميلة للمدينة وسيزيد مساحات الترويح عن النفس لدي سكان بنغازي ويعطي واجهة سياحية تطل علي البحر”.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل: “يفخر الاتحاد الأوروبي بدعمه لإعادة تأهيل الكورنيش الشعبي – وهو معلم في قلب مدينة بنغازي القديمة. ندرك الصعوبات التي يعاني منها المواطنون في بنغازي، جراء الصراع الماضي والدمار الذي أصاب المدينة. نأمل أن توفر هذه المبادرة مساحة للترويح عن النفس تستحقها أسر بنغازي. بينما تتحد المؤسسات الليبية للتحضير للانتخابات واستعادة الخدمات والبنية التحتية، نأمل أن يمثل تجديد كورنيش بنغازي خطوة نحو إعادة إعمار أكثر شمولاً لمدينة بنغازي في السنوات القادمة “.

أقر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد جيراردو نوتو بأن “تحسين الأماكن العامة في ليبيا أمر بالغ الأهمية في جهودنا لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي في بلد عانى من الصراع والانقسام والدمار. إن توفير الوصول إلى مكان عام آمن وحيوي وشامل مثل هذا سيكون له أيضًا تأثير إيجابي على الرفاهية العقلية والبدنية للمقيمين، وتعزيز التماسك الاجتماعي. هذا الموقع المعاد تأهيله سيجعل سكان بنغازي فخورين كرمز لإعادة بناء مدينتهم ومجتمعهم “.

يهدف مشروع “الصمود والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” إلى دعم السلطات المحلية لاستعادة تقديم الخدمات الأساسية وفرص الأمن وسبل العيش. حتى الآن، يستفيد 1.7 مليون شخص من إعادة تأهيل أكثر من 30 بنية تحتية اجتماعية رئيسية، وتوفير المعدات الصحية الأساسية واستثمار مليوني دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي.

يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج “إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مساحة الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية” الممول من نافذة شمال إفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لأفريقيا. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تعزيز حماية وصمود المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا بشكل شامل مع دعم إدارة الهجرة المحسنة على طول طرق الهجرة في البلاد.

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