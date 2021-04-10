مصلحة المطارات تدرب كوادر الموظفين للعمل على أجهزة الكشف الأمني

قالت مصلحة الطيران بوزارة المواصلات، إن المصلحة اختتمت دورة تدريبية لإعداد موظفين يتولون مهام الإشراف على تشغيل أجهزة الكشف الأمني الآلية وعملية فحص أمتعة الركاب بالمطارات والتي شارك فيها من طرف المصلحة كل عبدالحميد الطبولي رئيس قسم معدات الأمن بالمصلحة وإنتصار الغرياني الموظفة بمكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة الدولي ونفذتها كل من شركة كولمان إنترناشيونال الأمريكية وشركة ريد لاين البريطانية بالعاصمة تونس.

وأضافت المصلحة في إيجاز صحفي، تم خلال هذا البرنامج التدريبي التعريف بدور المشرفين ومسؤولياتهم وكيفية متابعة ومراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل مشغلي الأجهزة الخاصة بالكشف الأمني بالمطارات الليبية لضمان تطبيق المتطلبات والتدابير الأمنية المنصوص عليها. علماً بأن البرنامج شارك فيه عدد من المدربين المعتمدين تابعين لعدة جهات اخرى بالإضافة الى مصلحة المطارات بما فيها مصلحة الطيران المدني ومصلحة الجمارك وجهاز الأمن الداخلي.