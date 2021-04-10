القضاء المالطي يقرر الإفراج عن متهم مرتبط بمافيا تهريب وقود من ليبيا

أصدر القضاء المالطي، اليوم السبت، قرارا بالإفراج بكفالة عن مدقق حسابات يمتلك شركة للمحاسبة، اتُّهم بغسل أموال وقود مهرَّب مرتبطة بليبيا.

وكشف موقع «نيوزبوك» المالطي أن المتهم يبلغ 51 عامًا، وهو صاحب شركة «كريس بالداشينو» وشركاؤه، وشركتان مالطيتان، متهمون بغسل الأموال وتزوير المستندات.

وفي مارس الماضي، حُرم المتهم من الإفراج عنه بكفالة وأمرت المحكمة بتجميد أصوله، فيما نفى الرجل الاتهامات، وأكد أنه «غير مذنب».

والمتهم يعتبر العقل المدبر لغسل الأموال غير المشروعة لجماعة إجرامية منظمة يُزعم تورطها في تهريب الوقود مع الميليشيات الليبية والمافيا الإيطالية، وفق وسائل إعلام مالطية كشفت ارتباطه بحلقة تهريب وقود بقيمة 30 مليون يورو من ليبيا، يُزعم أنها تتعلق بلاعب كرة القدم الدولي السابق في مالطا دارين ديبونو، ولاعب كرة القدم السابق جيفري تشيتوتوي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، ألقت الشرطة المالطية القبض على ديبونو و تشيتوتوي، لاتهامهما في عمليات التهريب على مستوى البلاد، وأصدرت المحكمة أمرًا بتجميد جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بهما، ووجهت لهما تهمة غسل الأموال، وتهريب الوقود.

وفي الشهر ذاته ألقى الأمن المالطي القبض على 15 شخصًا، على صلة بقضية غسل أموال معقدة للغاية، بتهمة اشتراكهم في تهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وجماعات مسلحة ليبية.

وأشار بيان، أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدات الإلكترونية.