ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 April, 2021

أعلن السبت في بنغازي عن تأسيس كيان سياسي جديد يضم مختلف شرائح الشعب الليبي يسمى “تيار ليبيا للجميع”.

وقال وزير الداخلية الأسبق، الدكتور عاشور شوايل، في تسجيل مصور، إن هذا التيار يضم الجميع تحت شعار الدولة الليبية لجميع أبنائها.

وأضاف، أن التيار الجديد جاء نتيجة الإيمان بإزالة أي عمليات تهميش لأي مكون ليبي على اختلاف توجهاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وأن أهدافه السامية هي الوطن والعمل على تحقيق الأمن فيه والاستقرار.

وأوضح، أنه تيار سياسي تنموي جامع يتفاعل مع قضايا الوطن كافة، وهموم المواطنين موجدًا أنجع الحلول لها بمنهجية علمية وخبرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على أهبة الاستعداد للدخول في أي استحقاقات وطنية، وهدفه تسوية الخلافات وترميم العلاقات ليتحقق الاستقرار ونتفرغ للإعمار.

وقال إن هذا التيار سيكون متفرغا لإعادة الإعمار لاستشراق مستقبل أفضل في ليبيا تحت كيان يجمع كل الليبيين.