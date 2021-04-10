الكوني يتلقى لقاح «كورونا».. ويؤكد: حريصون على وصوله إلى كل ليبي دون تأخير

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، تلقيه اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، مؤكدًا الحرص على وصول اللقاح إلى «كل ليبي دون تأخير».

وكتب الكوني على حسابه بموقع «تويتر»: «مبادرتنا بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، كانت رسالة طمأنة إلى أهلنا بشأنسلامة العلاج»، وأضاف: «جهود العالم قد توحدت لمواجهة الجائحة، وأسعفتنا العبقرية البشرية بلقاح/ سلاح في سرعة تاريخية. لذا حرصنا على أن يصل لكل ليبي دون تأخير/ وأن يشمل ضيوف البلاد، وعابري السبيل. تلكم أمانة، وفرض عين».

وانطلقت في وقت سابق اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة في طرابلس. وتلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اللقاح إضافة إلى وزير الصحة علي الزناتي.

– الدبيبة: توفير لقاح «كورونا» عملية سياسية بامتياز وليست تجارية أو مالية

رئيس «مكافحة الأمراض»: مضاعفات التطعيم بلقاح كورونا «أمر اعتيادي»

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».. والبداية بـ«الدبيبة»

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن توفير اللقاح ليس عملية تجارية أو مالية بل عملية «سياسية بامتياز»، وأوضح تواصله مع أكثر من عشرة رؤساء دول وحكومات حتى تتمكن الحكومة من الحصول على اللقاح، ودعا جميع الليبيين إلى التسجيل في منظومة اللقاح.

ووصلت، أمس الجمعة، الشحنة الثالثة من لقاح فيروس «كورونا»، التي تشمل 100 ألف جرعة من نوع «سبوتنيك V». وسبق أن وصلت، الأحد، شحنة تقدر بنحو 101 ألف و250 جرعة من اللقاح الروسي، إلى مخازن وزارة الصحة.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا وصول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» عبر مرفق «كوفاكس»، لافتة إلى أن الشحنة تُقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا