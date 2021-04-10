تحويل مقر المجلس التشريعي ببنغازي لمكتبة عامة

نظمت بلدية بنغازي، اليوم السبت، احتفالية لمناسبة الانتهاء من أعمال صيانة وترميم مقر المجلس التشريعي «البرقاوي» سابقًا وتحويله إلى مكتبة عامة.

والمشروع ممول من برنامج صندوق الأُمم المُتحدة الإنمائي في ليبيا، وبُشر العمل فيه تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، وجهاز المدن التاريخية بنغازي، وفق ما نشرت البلدية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المقرر وضع مجسمات وصور ومعلومات داخل المقر تُجسد «الرمزية» التي يمثلها في تاريخ ليبيا، حيث شهد محاكمة صورية أقامها الاحتلال الإيطالي لشيخ الشهداء عمر المختار.

وحضر الاحتفالية ممثلين عن أسرة شيخ الشهداء عمر المختار، وأسرة المجاهد الفضيل بوعمر، وأسرة المجاهد يوسف بورحيل، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحربي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، والممثل لبرنامج صندوق الأمم المُتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، ومدير جهاز المدن التاريخية والي العبيدي، ومسؤول برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش.

وفي نهاية الاحتفالية، تفقد الحضور جناح معرض الكُتب والمجلات، الذي أقامته دور نشر ومكتبات عدة، فيما قدم مدير إدارة المطبوعات أنور الشويهدي، شرحًا عن الكُتب المعروضة.

ووقع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وممثل برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، محاضر تسليم مشروع المكتبة ومشروع صيانة قسم العناية وحديثي الولاده بمستشفى طب وجراحة الأطفال، ومشروع صيانة كورنيش بنغازي.

كما أجرى المسؤولان زيارة إلى مشروع صيانة الكورنيش، وغرسا عدد من الأشجار في الموقع، بحضور ومساهمة أعضاء منظمة «من الأرض إلى البحر» الليبية .

وتفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مشروع ضريح شيخ الشُهداء عُمر المُختار، رافقه خلالها علي الحبري، وأُسرة شيخ الشُهداء عُمر المُختار، حيث اطلعوا جميعًا على سير العمل بالمشروع.