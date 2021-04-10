في ملتقى أسر شهداء الوطن.. حفتر: القوات المسلحة تخصص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء وتتكفل بالمصاريف الدراسية لأبنائهم

أخبار ليبيا24
التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، السبت، بأهالي وأسر شهداء القوات المسلحة من كافة ربوع ليبيا.
أتى ذلك خلال مُلتقى أسر شهداء الوطن والذي عُقد في مقر القيادة العامة بالرجمة .
وترحم حفتر، في بداية كلمته على شهداء الوطن، مؤكداً سعي القيادة العامة للاهتمام بأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم فداءً للوطن.
وأكد حفتر تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
كما أكد فتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء، وتتكفل القوات المسلحة بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم من الجامعات، وأن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء .
وقال حفتر، إن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن 12 مليون نسمة .
وأكد حفتر في ختام كلمته على أنه لن يضيع حق أي شهيد ما دام حيًا.
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