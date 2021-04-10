الدبيبة ينتقد الأصوات الرافضة لزيارته لدول الخليج

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عقّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له، اليوم السبت، عقب تلقيه لقاح كورونا، على زيارته الأخيرة لعدد من دول الخليج العربي أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وما لحقها من انتقادات لعدد من الأطراف.

وقال الدبيبة، إن حكومة الوحدة ستكون منفتحة على العالم وسنذهب لجميع الدول لجلب الحياة والاستقرار لليبيا.

وأضاف الدبيبة، أن السلام أصبح الآن هو سيد الموقف ولن يكون هناك اصطفاف لأي طرف، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز سنوات الحرب والتوجه نحو السلام.

وقال الدبيبة، ” اليوم نحن في عصر جديد.. نعم للبناء والتقدم.. أرجوكم نريد الذهاب بعيدا والسلبي يبقى سلبي”.

وأضاف، “علينا مواجهة الصعاب ونعمل سوية على اجتيازها.. الكلام الهدام سهل والعمل صعب.. نريد ليبيا مرفوعة الرأس”.