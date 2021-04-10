مدير شركة الكهرباء يحدد المواعيد المتوقعة لطرح الأحمال في رمضان

أكد مدير عام الشركة العامة للكهرياء إبراهيم الفلاح، السبت، أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى توزيع الأحمال خلال الشهر بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

وقال الفلاح، على هامش افتتاح مركز الطاقة رقم «1» بمركز مصراتة الطبي، إن «ذروة الاستهلاك في شهر رمضان ستكون من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً»، متوقعًا طرح الأحمال خلال هذه الفترة، وفق تصريحات نقلتها عنه قناة «ليبيا» الرسمية.

وأوضح أن فشل الشركة في إعادة الربط بين المنطقتين الغربية والشرقية تسبب في عدم نقل فائض قدره 250 ميغاوات من الكهرباء حققته الشركة بالمنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية التي سجلت عجزًا قدره 130 ميغاوات.

– مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءًا من أوائل الصيف

وتوقع الفلاح طرح الأحمال من خمس إلى ست ساعات خلال الصيف المقبل، مؤكدًا محاولات الشركة العامة للكهرباء «الجادة» لصيانة بعض التوربينات والوحدات، ولفت إلى الحاجة لمزيد الوقت للانتهاء من تلك الأعمال.

وأكد بذل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة جهودًا لمساعدة الشركة العامة للكهرباء في حل أزمة الكهرباء، معبرًا عن تمنياته بالوصول معًا إلى حلول للأزمة والتقليل من ساعات طرح الأحمال المتوقعة في فصل الصيف.

ونهاية مارس، حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة «كورونا» والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن، وذلك خلال مشاركته رفقة نائبه موسى الكوني، في الاجتماع العادي الأول للحكومة.

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، في مارس، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

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