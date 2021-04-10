“مُسدس فاخر” لإحياء الذكرى الـ80 لحصار طبرق

طرحت شركة تشيكين مسدسا باسم “75 طبرق”- قابلا للتحصيل- لإحياء الذكرى الـ80 لحصار طبرق (21 أكتوبر- 19 ديسمبر 1941)، في الحرب العالمية الثانية.

وللدفاع عن مدينة طبرق التي حاصرتها القوات الإيطالية الألمانية، قاتل 739 جنديًا من كتيبة 11 شرقًا من تشيكوسلوفاكيا المشاة إلى جانب الحلفاء وحاول النظام الشيوعي في كثير من الأحيان أن يلقي بظلاله على دور تشيكوسلوفاكيا في الحرب ضد النازية، لكن بعد نهاية الحرب الباردة، أصبح الدفاع عن طبرق أحد الأركان الأساسية في تاريخها العسكري.

مميزات المسدس

قاعدة هذا المسدس Cz 75B (9mm) مصنوعة من الفولاذ بالكامل، وهو مطلي بالفضة ومقبض من خشب الجوز عالي الجودة. وبالإضافة إلى اسم السلاح ومواصفات الإصدار المحدود، فإن التواريخ من 1941 إلى 2021 موجودة على الجانب الأيسر. أربعة نقوش على اليمين: رقم السلاح، بين 1941-01 و1941-1980 ؛ وإشارة “طبرق، ليبيا” ؛ واسم الكتيبة. إضافة إلى شعار “القوة المبنية على الظلم مصيرها السقوط”.

آخر ملاحظتين مميزتين هما رمز الشعار محفور على الخدين؛ وفي الجزء السفلي من المجلة يوجد فأر الصحراء، وهو لقب جنود الحلفاء في شمال أفريقيا.

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