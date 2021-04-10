بوتين وأردوغان “مُرتاحان” للأوضاع في ليبيا

تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الوضع في ليبيا.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد أكد الكرملين في بيان له، أن بوتين أطلع أردوغان على رؤية روسيا لتسوية النزاع الأوكراني وإقليم ناغورني كاراباخ، كما استعرضا آخر التطورات في ليبيا.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما إزاء التزام جميع الأطراف بوقف النار، ونجاح تشكيل مؤسسات حكم انتقالي في ليبيا.

وأبدى الجانبان الروسي والتركي استعدادهما للإسهام في العملية السلمية واستعادة وحدة ليبيا وإحلال السلام.

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