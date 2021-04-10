ليبيا الان

بوتين وأردوغان “مُرتاحان” للأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الوضع في ليبيا.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد أكد الكرملين في بيان له، أن بوتين أطلع أردوغان على رؤية روسيا لتسوية النزاع الأوكراني وإقليم ناغورني كاراباخ، كما استعرضا آخر التطورات في ليبيا.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما إزاء التزام جميع الأطراف بوقف النار، ونجاح تشكيل مؤسسات حكم انتقالي في ليبيا.

وأبدى الجانبان الروسي والتركي استعدادهما للإسهام في العملية السلمية واستعادة وحدة ليبيا وإحلال السلام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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