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شوايل يعلن تأسيس كيان سياسي يسمى “تيار ليبيا للجميع”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن السبت في بنغازي عن تأسيس كيان سياسي جديد يضم مختلف شرائح الشعب الليبي يسمى “تيار ليبيا للجميع”.

وقال وزير الداخلية الأسبق، الدكتور عاشور شوايل، في تسجيل مصور، إن هذا التيار يضم الجميع تحت شعار الدولة الليبية لجميع أبنائها.

وأضاف، أن التيار الجديد جاء نتيجة الإيمان بإزالة أي عمليات تهميش لأي مكون ليبي على اختلاف توجهاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وأن أهدافه السامية هي الوطن والعمل على تحقيق الأمن فيه والاستقرار.

وأوضح، أنه تيار سياسي تنموي جامع يتفاعل مع قضايا الوطن كافة، وهموم المواطنين موجدًا أنجع الحلول لها بمنهجية علمية وخبرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على أهبة الاستعداد للدخول في أي استحقاقات وطنية، وهدفه تسوية الخلافات وترميم العلاقات ليتحقق الاستقرار ونتفرغ للإعمار.

وقال إن هذا التيار سيكون متفرغا لإعادة الإعمار لاستشراق مستقبل أفضل في ليبيا تحت كيان يجمع كل الليبيين.

 

 

 

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    نرفض وبشدة اي تكتلات سياسية تمثل المجتمع الليبي وإداراته المدنية والخدمية والأمنية والدينية والعسكرية /
    ونرحب بالحوار المثمر الجاد – للمصلحة الليبية بشكل عام والأولوية للمواطن الليبي وأسرته في اي مكان – ونوافق على تفعيل المحاسبة والقضاة والقانون الشرعي الليبي – على كل الادارات والوزارات والأجسام المعرقلة للمصلحة الليبية العامة – بحيث اي شكاوي من المواطنين على الادارات الخدمية او الوزارية الليبية – في القضاة الليبي سيتم الإخد بها والتحقيق فيها ومحاسبة الجهات المعرقلة للعمل والخدمات الاساسية وعليها تتم العزل والمحاسبة والتوظيف بالكفاءات والخبرة –
    وليبيا ليست للجميع / لم اسمع باي دولة صرحت انها للجميع – ..،!!!!’
    ” ليبيا لليبيين فقط ” لا غير – وهذا هو الواقع والحقيقية التي لا مفر منها .

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