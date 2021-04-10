كوبيش يؤكد التزام الأمم المتحدة بانتخابات ديسمبر

أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن تقديرها لجهود اللجنة القانونية لمعالجة قضية القاعدة الدستورية للانتخابات، مع الإشارة إلى أن كل القضايا الخلافية بشأن بعض النقاط، ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي لحسمها.

وأشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في كلمة له أمام اللجنة القانونية بما وصفه بالإنجاز الذي تم تحقيقه، داعيا أعضاء اللجنة إلى اختيار أنسب الآليات لبلورة رؤية واضحة لعرضها على ملتقى الحوار.

وأكد كوبيش التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة، مشيرا إلى مساندة كافة التدابير الرامية لتسهيل هذه المهمة.

وتعتزم البعثة الأممية عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي، لعرض تقرير اللجنة القانونية وبحث توصيتها بشأن القاعدة الدستورية.

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