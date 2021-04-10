مكتب التعليم الخاص مصراتة يتحصل على الترتيب الأول

أخبار ليبيا 24 – خبر

احتضنت مدينة مصراتة وتحديداً بمدرج كلية السياحة والضيافة مصراتة حفل تتويج أفضل مكتب تعليم خاص على مستوى البلديات للعام 2021م .

وتحصل مكتب التعليم الخاص مصراتة على الترتيب الأول، واستلم درع التتويج مدير المكتب الأستاذ “أحمد إبراهيم امشيحيت” وسط تهنئة وحفاوة كبيرة، وجاء ثانياً مكتب التعليم الخاص ببلدية حي الأندلس، وثالثاً مكتب التعليم الخاص ببلدية سبها.

وشهد الحفل تكريم بعض المكاتب والأقسام والشخصيات الفاعلة في التعليم كان من بينهم قسم التواصل والإعلام بمراقبة التربية والتعليم مصراتة، واستلم درع التكريم الأستاذ “أحمد علي المدني” رئيس قسم التواصل والإعلام مصراتة .

تنوعت فقرات الحفل بين الكلمات والفقرات الفنية والغنائية والمسرحية قام بتقديمها طلاب، وطالبات مدارس التعليم الخاص ببلدية مصراتة فلهم كل التحية .

وحضر الحفل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “موسى المقريف”، ومدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة “عمران العموري”، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، ومراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة “إسماعيل اعبيد”، ومديرو مكاتب التعليم الخاص بالمنطقة الوسطى والغربية وطرابلس الكبرى، وعدد من مديرو المكاتب الإدارية والخدمية بمراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراتة .