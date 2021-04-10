«العامة للكهرباء»: تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية لأول مرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن نجاح فريق الاختبارات التشغيلية في تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية لأول مرة، بقدرة 150ميغا وات.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم ربط الوحدة على الشبكة الكهربائية العامة في الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أن مدة طرح الأحمال اليوم لن تتجاوز الساعة الواحدة في مختلف مناطق البلاد، وذكرت الشركة، في نشرتها اليومية، أن طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي وكذلك الشرقي سيكون موحدا بمعدل ساعة واحدة.

ودعت الشركة المواطنين إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة والتواصل معها في حال زيادة ساعات طرح الأحمال.