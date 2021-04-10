وقفة احتجاحية بوادي الشاطئ تنديدا باستمرار اختفاء أبوبكر التامزوي

نظم مواطنو بلديات الشاطئ بقرية ونزريك الشاطئ بدعم من أعيان ومشايخ وحكماء وادي الشاطئ، اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديدًا باستمرار الإخفاء القسري لأبوبكر التامزوي منذ العام 2015 وحتى الآن.

وأكد المحتجون في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، استمرار وقفاتهم واعتصاماتهم حتى تحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزير الداخلية، والنائب العام مسؤولياتهم والإعلان عن مصير التامزوي، وأسباب خطفه وإخفائه.

وشغل أبوبكر التامزوي مناصب إدارية عدة في قطاع التعليم على مستوى المنطقة الجنوبية بين عامي 1986 و1990، كما عين أمينًا للجنة الشعبية في وادي الشاطي بين عامي 2001 و2004.

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