انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والدبيبة وعدد من الوزراء يتلقون أول الجرعات

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة.

وتلقى الدبيبة، ووزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة.

وكان الدبيبة، قد أعلن في وقت سابق، وصول أولى دفعات لقاح كورونا إلى ليبيا، والتي وصلت تباعا خلال الأيام الماضية.

وبلغ مجموع ما وصل منها 300 ألف جرعة، على أن تصل بقية الشحنات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة.

ودعا الدبيبة، بهذه المناسبة، المواطنين إلى عدم الاستماع للشائعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، وإلى ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم لتلقي اللقاح.

وأكد أن تلقي المواطنين للتطعيم مهم جدًا، للتقليل من عدد الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية.