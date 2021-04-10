شركة تراس تفوز بجائزة دولية كأفضل استديو تصميم هندسي في ليبيا

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز luxury life style award فوز شركة تراس للتصميم بجوائز المنظمة في فئة أفضل استديو تصميم هندسي في ليبيا.

وقالت اللجنة المنظمة لجوائز luxury life style award لفريق عمل تراس للتصميم إنه “من دواعي سرورنا أن نأكد نجاحكم ونهنأكم على إنجازكم بدخول قائمة شرف منظمة luxury life style award مضيفة “الهدف من جوائز المنظمة إظهار التميز عبر قطاعات وساعة في هذا المجال والمحافظة على معايير عالية في مجال الإعامر على مستوى العالم”.

وأضافت اللجنة “عقب إجراءات بحثية متعمقة، ثبت بما لا يدع مجال للشك أن شركة (تراس للتصميم) إحدى أفضل الشركات في السوق، سمعة الشركة القوية وادائها الاحترافي واضحيين ومعروفين” مردفة “نعلن الآن بفخر أنه طبقا لنتائج بحثنا واختياراتنا، أصحبت تراس للتصميم إحدى الفائزين بجوائز منظمة luxury life style award في فئة أفضل استديو تصميم هندسي في ليبيا” وتابعت نتطلع لرؤية نجاحات جديدة للشركة في الشهور المقبلة، “كما نتطلع أيضا لرؤيتكم بين شركائنا في السنوات المقبلة”.