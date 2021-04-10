ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2021

شاركت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان اليوم السبت ،في الندوة العالمية حول ( حماية الأطفال اثناء النزاعات المسلحة ) مكاني المدرسة لا ساحة القتال.

و عقدت هذه الندوة بكلية القانون صرمان برعاية الشبكة الوطنية للطفولة ، وبحضور عدد من المهتمين والمتخصصين ، حيث ألقت دكتورة : سليمة معمر ممثلة المنظمة لدي الشبكة ، ورئيسة وحدة الدعم النفسي في المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ، ورقة عمل حملت عنوان ( الآثار النفسية الناتجة من الحروب علي الاطفال ) ، تناولت فيه ما يتعرض له الاطفال من مشاكل نفسية أثناء وبعد الحرب ، وما يترتب عليها من تداعيات تعيق انطلاقه في ركب الحياة وخدمة المجتمع .

و من المنتظر أن تنظم المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ندوة علمية علي غرار هذه الندوة تحت عنوان العنف في مواجهة الاطفال .