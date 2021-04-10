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عمداء بلديات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عدد من عمداء البلديات وأعضائها المشاركين في “ملتقى البلديات الليبية” المنعقد في مدينة تمنهنت في بلدية البوانيس، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وطالب ملتقى البلديات الليبية، في بيان، الحكومة، بالإسراع في تطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012 وعدم استحداث أجسام غير منتخبة، مناظرة للبلديات.

كما طالبت البلديات المشاركة في الملتقى، بالعمل على إحالة المخصصات المالية، لكي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطن وصرف ميزانية طوارئ لبلديات الجنوب ورسم سياسة تنموية موحدة.e

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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