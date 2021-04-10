الوكالة المغاربية لمناشط الشباب تستأنف غدا عملها رسميا في طرابلس

تستضيف قاعة الخيمة بفندق المهاري (راديسون بلو) بالعاصمة طرابلس، غدا الأحد، فعاليات استئناف عمل الوكالة المغاربية لمناشط الشباب وفتح مقرها الجديد في طرابلس، بعد توقف لأكثر من 14 عاما نتيجة للظروف التي مرت بها ليبيا.

وقالت صفاء أحمد المدير التنفيذي لمركز (مايا) للتدريب والاستشارات إحدى مؤسسات الوكالة المغاربية لمناشط الشباب، في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، إن الاحتفالية ستشهد حضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الطيب البكوش ومسؤولين ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية وسفراء منطقة 5+5 .

وأوضحت أن افتتاح الوكالة يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، من أجل النهوض بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل آلياته ومؤسساته، وسيعلن خلالها استراتيجية الشباب المغرب العربي لعام 2012 واعتماد الخطة الاستراتيجية 30،20 وتحديد هيكلية الوكالة المغاربية لمناشط الشباب.

وأشارت المديرة التنفيذية للمركز، أنه سيتم استحداث مكتب شؤون الفتاة المغاربية وتفعيل البرنامج المشترك ما بين الفضاء المغاربي والاتحاد الأوروبي دول 5+5 للإعلان عن ميثاق الشباب المغاربي وافتتاح مركز (مايا) للتدريب والاستشارات وهو مركز تابع للوكالة المغاربية في ليبيا.

تجدر الاشارة إلى أن الوكالة المغاربية لمناشط الشباب تأسســـت بقرار من مجلس رئاسة دول اتحاد المغرب العربي خلال الدورة العادية السادسة المنعقدة بتونس يومي 3و4 فبراير 1994 وكان مقرها السابق في جمهورية الجزائر حتى انعقاد اجتماع مجلس وزراء الشباب و الرياضة بدول اتحاد المغرب العربي يومي يونيو 2007 بمدينة طرابلس، حيث أقر المجلس بأن يكون المقر الدائم للوكالة بليبيا ورئاسة مجلس إدارتها من ليبيا.

ويتكون مجلس إدارة الوكالة من (10) عشرة أعضاء بواقع عضوين من كل دولة وفقاً لنظامها الأساسي، وتم اختيار الأمين العام للوكالة من بين الأعضاء بالانتخابات واجماع الحاضرين، وتم اعتماده بقرار من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي .

ومن أهم أهداف الوكالة المغاربية للشباب : دمج الشباب في الحياة العامة و ابعادهم عن الضغوط النفسية وشغل أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد وتحصينهم من الظواهر الهدامة كالتطرف الديني، و تعاطي المخدرات، والاستلاب الحضاري، والانحرافات السلوكية بجميع أنواعها، وزيادة الكم المعرفي والثقافي.

وتقوم الوكالة بتحقيق أهدافها من خلال إشراك الشباب في المخيمات والمهرجانات والقوافل والرحلات عبر محيطهم المغاربي والدولي، والتعرف على الكنوز التراثية في كل قطر من أقطار المغرب العربي الكبير وابرازها، والتعرف على المعالم السياحة بالمغرب العربي تشجيعاً لحركة السياحة الداخلية بين أقطار المغرب العربي .