الرجمة | ختام فعّاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء القوات المُسلحة بحضور القائد العام

الرجمة 10 أبريل 2021 (وال)- اختتمت بمقر القيادة العامة اليوم السبت، فعّاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء القوات المُسلحة من كافة ربوع ليبيا بحضور سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأكد سيادة القائد العام – في كلمته – على سعي القيادة العامة الدائم للاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء للوطن.

وقال سيادة القائد العام إن القيادة العامة انطلاقا من حرصها وسعيها الدائم للاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن، فقد قامت القيادة العامة ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم مدينة الكرامة، تحوي عدد 20 ألف وحدة سكنية تم تخصيصه مجانًا لأسر الشهداء والجرحى.

وشدد سيادة القائد العام على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية عبر فتح عدد من المستشفيات التي تختص بالرعاية الطبية لأسر وأبناء الشهداء، إلى جانب تكفل القيادة العامة بمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء طيلة فترة دراستهم. (وال- الرجمة) ر ت

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