ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 April, 2021

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت ثلاثة أيام وذلك في الفترة من 8 إلى 10 نيسان/ أبريل.

والتقى المبعوث الخاص كوبيش خلال هذه الزيارة بوزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان آل نهيان، حيث بحثا الأوضاع في ليبيا بما في ذلك التطور الإيجابي الذي أفضى إلى تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي. وجرت مناقشة سبل الدفع بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر واتفاق وقف إطلاق النار. واتفقا على ضرورة دعم السلطة المؤقتة المنتخبة حديثاً في ليبيا من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار.

كما التقى المبعوث الخاص بوزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر، والمستشار الدبلوماسي للرئيس، الدكتور أنور قرقاش.

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة لدعم دولة الإمارات لعمليات الحوار في ليبيا ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى مرحلة مستقرة وديمقراطية لإنهاء سنوات من الفترات الانتقالية والمضي قدماً نحو ليبيا موحدة مستقرة وذات سيادة.

كما ناقش المبعوث الخاص كوبيش الوضع والتطورات في ليبيا في محادثات هاتفية مع المبعوث الخاص الجديد لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، وبشكل منفصل مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف