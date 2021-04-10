عبدالله بن زايد يؤكد لـ”كوبيش” دعم الإمارات لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان دعم بلاده للمرحلة السياسية الانتقالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله بن زايد آل نهيان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

الشيخ عبدالله شدد على دعم الإمارات لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية ومساندتها في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

ونوه إلى أن ليبيا تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي، بحث الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لـ”يان كوبيش” في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدا دعم الإمارات وقيادتها الرشيدة الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.

كما أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات وليبيا والتزام الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.