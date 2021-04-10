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حفتر: سنبني 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون ساكن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، السبت، إن القيادة العامة «ستبنى ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة».

وأوضح حفتر في كلمة خلال مُلتقى «أسر الشهداء»، الذي عُقد في مقر القيادة العامة بالرجمة، أن «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب»، دون أن يوضح مزيد التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها.

وأعلن تخصيص «20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى»، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بـ«مصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية»، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر.

وخلال الملتقى وقع حفتر على خريطة مشروع «الكرامة» الذي صُمّم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، ليُسلم بعد ذلك إلى أسر الشهداء. ويوفر المشروع عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، حسب بيان منشور على صفحه القيادة العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • ارجع لامريكا وهاجر يا متخلف يا مهزوم انت لا شرعية لك يا عميل اي مدن واي مشاريع يا مهزوم والبلد مقسم والارهاب مسيطر والسجون ممتلئة والعملاء امثالك يسيطرون على المليارات يا وقح… اتحشم على وجهك وهاجر يا متخلف وفي النهاية رجعت في كلامك ورحبتوا بالسفن التركية في بنغازي بعد كل هذه الدماء والقتلى يا كمشة انذال… من اين لك الشرعية تتحدث عن بناء مدن ومشاريع يا وقح؟؟؟

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  • سبحان الله نفس أسلوب المقبور وابنه في مشروع ليبيا الجديدة . اذا كان عرب بنغازي تنطلي عليهم هذه الأكاذيب فعلى الدنيا السلام. هل نسي ان مرتبات جنوده وموظفيه ومصرفوفه يأتي من حكومة الوفاق. كفى استهداء بعموم عرب الشرق ايها العميل المهزوم الحقك الله بالورفلي الذي اغتلته.

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