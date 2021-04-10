حفتر: سنبني 3 مدن في بنغازي تستوعب 12 مليون ساكن

قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، السبت، إن القيادة العامة «ستبنى ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة».

وأوضح حفتر في كلمة خلال مُلتقى «أسر الشهداء»، الذي عُقد في مقر القيادة العامة بالرجمة، أن «العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب»، دون أن يوضح مزيد التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على تنفيذها ومدة تنفيذها.

وأعلن تخصيص «20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى»، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بـ«مصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية»، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر.

وخلال الملتقى وقع حفتر على خريطة مشروع «الكرامة» الذي صُمّم تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، ليُسلم بعد ذلك إلى أسر الشهداء. ويوفر المشروع عشرة آلاف وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة، حسب بيان منشور على صفحه القيادة العامة.

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