مسؤول في شركة البريقة طبرق : إنتاجنا وصل إلى 8 آلاف أسطوانة غاز يومياً

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مستودع غاز طبرق عمر بوزريقة أنه لا توجد أزمة في غاز الطاهي، والزحام الحالي كان بسبب نقص في سيارات الغاز المسال .

وأوضح بوزريقة – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنه حدثت بعض الظروف في سيارات نقل الغاز المسال وهو ما تسبب في نقص الإنتاج الأيام الماضية.

وتابع أنه إلى الآن يصلنا الغاز المسال بصفة يومية من مستودع رأس المنقار إلى 6 سيارات، كل سيارة تنتج حوالي 1600 أسطوانة .

وأضاف أن مصفاة طبرق توفر بصفة شهرية 100 طن مايعادل 5000 أسطوانة، مشيرًا إلى أن اعتمادنا على الغاز المسال القادم من بنغازي.

بوزريقة أوضح أن الشركة تقوم بتوزيع خارجي وداخلي، الخارجي من التميمي إلى الأبرق بالإضافة إلى بئر الأشهب وأمساعد، والداخلي من كمبوت شرقًا وإلى عين الغزالة غربًا والعمل مستمر وبصفة يومية.

وأكد أن الغاز متوفر وفي كل الأوقات وليس لدينا أزمة في شهر رمضان المبارك.