المصرف المركزي يعتمد مرتبات مارس وفبراير دون علاوة الزوجة والأبناء لهذا السبب

كشف مصدر لـ”الساعة24″، أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وافق على صرف مرتبات مارس وفبراير ، إلا أن المرتبات لن تتضمن علاوة الزوجة والأبناء ، أو الزيادة الجديدة إلى حين اعتماد الميزانية بشكل رسمي.

وتابع المصدر، السيولة متوفرة بالمصارفن وتوزيعها سوف يتم بناء على كل مصرف مع اختلاف سقف السحب من مصرف إلى أخر.

وفى 28 مارس الماضى، أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021.

ووجه عبدالحميد الدبيبة، خطابا إلى وزير المالية بالحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021 بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ذات اليوم، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية.

وأكد حمودة أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكد خلال اجتماعه العادي الأول الذي عقد صباح اليوم على ضرورة تفعيل اللامركزية لأنها ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.