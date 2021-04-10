ليبيا الان

الجاني تخفى في زي نسائي.. كشف تفاصيل قتل عامل عربي في مسلاتة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن مسلاتة، الأحد، تفاصيل قتل عامل عربي الجنسية على يد آخر نيجيري الجنسية تخفى في لباس نسائي وارتدى شعرًا مستعارًا أملًا في الهرب.

ووصلت معلومات أولية إلى مديرية أمن مسلاتة تفيد بالعثور على المواطن «ن- ع- ل» من مواليد 1993 عربي الجنسية، مقتولًا مع ترجيح ضربه بقطعة حديدية «قانطة» على مؤخرة رأسه وتركه مدرجًا في دمائه حتى فارق الحياة، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع «فيسبوك».

وأشارت المديرية إلى تشكيل فريق أمني من رجال قسم البحث الجنائي، ومركز شرطة مسلاته المدينة، وقسم النجدة، وتقسيم العمل على عدة محاور، ليتم التوصل إلى الجاني في «وقت قياسي»، وذلك بعد التحقيق مع عدد من الأفارقة القاطنين بجوار مسكن المجني عليه.

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والمتهم «أـ ب ـ م» نيجيري الجنسية، كان يسكن مع المجني عليه في نفس الغرفة بالمبنى السكني، واعترف في محضر التحقيق  بضرب المجني عليه بقطعة حديدية تعرف بـ«القانطة» على مؤخرة رأسه حتى فقد الوعي، ثم سرق مدخراته المالية التي تقدر بنحو 21 ألفًا و820 دينارًا، إضافة إلى 900 دولار.

وأملًا في الهرب من رجال الأمن تخفى المتهم في زي نسائي وارتدى شعرًا مستعارًا، وبعد القبض عليه دل على مكان المال المسروق، حيث عثر عليه الفريق الأمني فوق سطح عمارة وسط مدينة مسلاتة في سلة «قمامة»، إضافة إلى العثور على قنينتين من الخمر وكمية من مخدر الحشيس.

وطالبت المديرية بعدم تسكين أو تأجير أي محل سكني أو تجاري للأجانب إلا بعد تقديم جوزاتهم وأوراقهم الثبوتي وخلوهم من جميع الأمراض، وحثت على «عدم تمكينهم من السكن داخل الأحياء السكنية» ومراجعة الأجهزة الأمنية بالخصوص.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تم الكشف عن عصابة متطرفة عنصرية – أوروبية – صليبية دخلت للمنطقة العربية
    تسمى عصابة ” الكوكلس كلان ”
    وهي عصابة تحرق الصليب وتقوم باستهداف المسلمين والمسيحيين من الجنسيات العربية والاسيوية –
    وتم ضبط العديد من الطلبة العرب المهاجرين الذين عادوا لاوطانهم بانضمامهم لهذه الحركة المسلحة
    وأقوم بتجارة المخدرات وتوزيعها على شبكات وتلفيق التهم والمواطن التي يرتكبونها الى أشخاص اخرين برشاوي مالية او وعود اخرى لبعض جنود الامن فالمنطقة – ووجدت في ليبيا ودخلت هذه الحرمة المتطرفة عن طريق مهجري البوسنة والهرسك بعد تحصلهم على الهوية اللييبية وهم يقومون بحرق القران الكريم في طقوس غريبة وتلاوة تعاويذ غريبة وشموع وصور في المقابر في منتصف الليل – وتم ضبط العديد منهم في الامارات العربية المتحدة – عن طريق اجهزة الامن داخل بيوتهم – وهم يعيشون مع الكلاب السوداء ويعملون بسرية وتخفي حتى تم التحقيق معهم بواسطة الصاعق الكهربائي للاعتراف بما تقوم به هده الجماعات من جراءم وتلفيق التهم للآخرين والهروب والسفر بواسطة جوازات وهويات مزورة – وسماع موسيقى شيطانية وتلوين شهور بناتهم بألوان غريبة والتحول بالكلاب ونشر إكبر ما يمكن من النجاسة – للقيام بكل ما هو محرم – حتى استخدام الجنس داخل المقابر – لاستهداف العرب المسلمين حتى في داخل دولهم –
    فلهذا على أولياء الأمور الانتباه لابناءهم وبناتهم – وعلى المواطنين المسلمين او القاطنين التبليغ عن اي ظواهر حتى لاجهزة الشءون الاسلامية المسلحة او الامن العام داخل البلديات لمعرفة ماهي توجهات هولاء – وسبب تؤاجدهم في المناطق وإبراز اهدافهم الخبيثة للمواطنين واجهزة امن الدول العربية الاخرى وحماية المقدسات الدينية من أعمالهم القذرة .

    رد

  • تم الكشف عن عصابة متطرفة عنصرية – أوروبية – صليبية دخلت للمنطقة العربية
    تسمى عصابة ” الكوكلس كلان ”
    وهي عصابة تحرق الصليب وتقوم باستهداف المسلمين والمسيحيين من الجنسيات العربية والاسيوية –
    وتم ضبط العديد من الطلبة العرب المهاجرين الذين عادوا لاوطانهم بانضمامهم لهذه الحركة المسلحة
    وتقوم بتجارة المخدرات وتوزيعها على شبكات وتلفيق التهم والمواطن التي يرتكبونها الى أشخاص اخرين برشاوي مالية او وعود اخرى لبعض جنود الامن فالمنطقة – ووجدت في ليبيا ودخلت هذه الحركة المتطرفة عن طريق مهجري البوسنة والهرسك ومصر وتونس – بعد تحصلهم على الهوية اللييبية وهم يقومون بحرق القران الكريم في طقوس غريبة وتلاوة تعاويذ غريبة وشموع وصور في المقابر في منتصف الليل – وتم ضبط العديد منهم في الامارات العربية المتحدة – عن طريق اجهزة الامن داخل بيوتهم – وفي المقابر – وهم يعيشون مع الكلاب السوداء ويعملون بسرية وتخفي حتى تم التحقيق معهم بواسطة الصاعق الكهربائي للاعتراف بما تقوم به هده الجماعات من جراءم وتلفيق التهم للآخرين والهروب والسفر بواسطة جوازات وهويات مزورة – واستخدام البخور وسماع موسيقى شيطانية وتلوين شهور بناتهم بألوان غريبة والتحول بالكلاب ونش إكبر ما يمكن من النجاسة – للقيام بكل ما هو محرم – حتى استخدام الجنس داخل المقابر – والتواصل الالكتروني لاستهداف العرب المسلمين حتى في داخل دولهم – بهذه العىاغمال المحرمة …!!!!
    فلهذا على أولياء الأمور الانتباه لابناءهم وبناتهم – وعلى المواطنين المسلمين او القاطنين التبليغ عن اي ظواهر حتى لاجهزة الشءون الاسلامية المسلحة او الامن العام داخل البلديات لمعرفة ماهي توجهات هولاء – وسبب تؤاجدهم في المناطق وإبراز اهدافهم الخبيثة للمواطنين واجهزة امن الدول العربية الاخرى وحماية المقدسات الدينية من أعمالهم .

    رد