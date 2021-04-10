الجاني تخفى في زي نسائي.. كشف تفاصيل قتل عامل عربي في مسلاتة

كشفت مديرية أمن مسلاتة، الأحد، تفاصيل قتل عامل عربي الجنسية على يد آخر نيجيري الجنسية تخفى في لباس نسائي وارتدى شعرًا مستعارًا أملًا في الهرب.

ووصلت معلومات أولية إلى مديرية أمن مسلاتة تفيد بالعثور على المواطن «ن- ع- ل» من مواليد 1993 عربي الجنسية، مقتولًا مع ترجيح ضربه بقطعة حديدية «قانطة» على مؤخرة رأسه وتركه مدرجًا في دمائه حتى فارق الحياة، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع «فيسبوك».

وأشارت المديرية إلى تشكيل فريق أمني من رجال قسم البحث الجنائي، ومركز شرطة مسلاته المدينة، وقسم النجدة، وتقسيم العمل على عدة محاور، ليتم التوصل إلى الجاني في «وقت قياسي»، وذلك بعد التحقيق مع عدد من الأفارقة القاطنين بجوار مسكن المجني عليه.

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والمتهم «أـ ب ـ م» نيجيري الجنسية، كان يسكن مع المجني عليه في نفس الغرفة بالمبنى السكني، واعترف في محضر التحقيق بضرب المجني عليه بقطعة حديدية تعرف بـ«القانطة» على مؤخرة رأسه حتى فقد الوعي، ثم سرق مدخراته المالية التي تقدر بنحو 21 ألفًا و820 دينارًا، إضافة إلى 900 دولار.

وأملًا في الهرب من رجال الأمن تخفى المتهم في زي نسائي وارتدى شعرًا مستعارًا، وبعد القبض عليه دل على مكان المال المسروق، حيث عثر عليه الفريق الأمني فوق سطح عمارة وسط مدينة مسلاتة في سلة «قمامة»، إضافة إلى العثور على قنينتين من الخمر وكمية من مخدر الحشيس.

وطالبت المديرية بعدم تسكين أو تأجير أي محل سكني أو تجاري للأجانب إلا بعد تقديم جوزاتهم وأوراقهم الثبوتي وخلوهم من جميع الأمراض، وحثت على «عدم تمكينهم من السكن داخل الأحياء السكنية» ومراجعة الأجهزة الأمنية بالخصوص.

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