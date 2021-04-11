بالأرقام.. “العكاري” يكشف تفاصيل زيادة المرتبات بالموازنة العامة للدولة

كشف مصباح العكاري عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، أنه تم وضع حل لمشكلة السيولة في 13مصرفا في البلاد وتبقى ثلاثة مصارف.

وأضاف في إيجاز صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، وضعنا في الباب الأول من الميزانية زيادة مرتبات الدخل المحدود بنسبة20% وقيمة المرتبات وصلت 33 مليار دينار، وقد انخفض سعر الصرف من 6.5 دينار للدولار الي 5.05 دينار للدولار في السوق الموازي بالكاش و وانخفض سعر الدولار بالصك من 8.25 دينار إلى 5.7 دينار في بنك التجارة والتنمية ، متابعا، ومنحة الأبناء والزوجة بقيمة 6.2 مليار دينار تم رصدها في الباب الرابع ويادة دخل صندوق التضامن

وقال، تم حل مشكلة السيولة في 13 مصرف في ليبيا وتبقى ثلاثة بنوك فقط وهي:-الوحدة والتجارة والتنمية وبنسبة اقل مصرف الجمهورية والسبب في ذلك هو عدم تغذية حسابات هذه المصارف في مصرف ليبيا المركزي طرابلس من حساباتهم من مصرف ليبيا المركزي بنغازي رغم أننا قدمنا الحل منذ 14/1/2021 ومن رفض التنفيذ يتحمل آلام الليبين في هذا الشهر الكريم وان اي مصرف غير الثلاثة بنوك المذكورة أعلاه توجد به مشكلة سيولة فهذا يعني أن هذا البنك توجد به مشكلة ادارة وليست سيولة .

واستطرد، أنني وفريقي بمكاتبة أعضاء مجلس ادارة المصرف بضرورة تخفيض سعر الصرف إلي 4.25 دينار و هذا لا يعتبر إذاعة سر من أسرار المصرف ،وذلك لتوفر كافة المعطيات لذلك من تحسن الإيرادات النفطية وارتفاع إنتاج النفط وتكوين حكومة وحدة وطنية والإفراج عن الإيرادات النفطية من المصرف الليبي الخارجي .