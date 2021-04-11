تنفيذا للمهام الأمنية : مسؤولين بوزارة الداخلية يتفقدون مقار السفارات والقنصليات بالعاصمة طرابلس

طرابلس 11 أبريل 2021 ( وال )- تفقد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد “وسام بن جامع” ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد ” محمد فتح الله ” صباح اليوم السبت بعض مقار السفارات والقنصليات بطرابلس، وذلك للوقوف على سير العمل الأمني في حراستها وتأمينها بالشكل المطلوب.

وتم خلال هذه الزيارة توجيه بعض الملاحظات المتعلقة بواجب الحراسة على القائمين بها وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة في هذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار حرص كافة الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ كافة المهام المنوطة بها على أكمل وجه. (وال- طرابلس) ر ت

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