«العامة الكهرباء»: تنفيذ خط خشبي بشكل «عاجل» لتغذية تاورغاء بالتيار

أعلنت الشركة العامة الكهرباء، الأحد، تنفيذ خط خشبي «30ك ف» بشكل «عاجل» بهدف تغذية تاورغاء بالتيار الكهربائي بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه جراء سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن الرياح تسببت في سقوط أربعة أبراج ضغط عالي في تاورغاء، لافتة إلى العمل بالخط الخشبي إلى حين صيانة الأبراج المنهارة.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن نجاح فريق الاختبارات التشغيلية في تشغيل الوحدة الثانية بمشروع محطة أوباري الغازية لأول مرة، بقدرة 150ميغا وات.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم ربط الوحدة على الشبكة الكهربائية العامة في الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أن مدة طرح الأحمال اليوم لن تتجاوز الساعة الواحدة في مختلف مناطق البلاد، وذكرت الشركة، في نشرتها اليومية، أن طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي وكذلك الشرقي سيكون موحدا بمعدل ساعة واحدة.

ودعت الشركة المواطنين إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة والتواصل معها في حال زيادة ساعات طرح الأحمال.