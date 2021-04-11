اليونيسف تُسلّم 4 غرف تبريد خاصة بلقاح كورونا لمخازن الإمداد

قامت منظمة اليونيسف بتسليم أربع غرف تبريد “تصل الي 20 درجة تحت الصفر ذات السعة 20 متر مكعب” إلى مخازن الطعوم بجهاز الإمداد الطبي.

وتعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء الرئيسيين لتقييم وتوسيع وتعزيز قدرة سلسلة التبريد.

وأوضحت المنظمة الأممية، أنه مع إطلاق حملة التطعيم في ليبيا، تُعد هذه الجهود طويلة الأمد لتعزيز سلسلة التبريد أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأعربت اليونيسف عن امتنانها للدعم المقدم من قبل الإتحاد الأوروبي في ليبيا ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، “تعتبر إدارة سلسلة التبريد ضرورية لنجاح حملة التطعيم، ويسعدنا بأن الجهود التي نبذلها ستساهم في الإطلاق الفوري للتطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا”.

وأضاف، “مع استمرار وصول التطعيمات إلى ليبيا، سنضمن مع شركائنا التسليم الآمن لجميع مراكز تطعيم”.

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