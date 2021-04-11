“الصحة العالمية” تشارك في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في ليبيا

شاركت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في فعاليات إطلاق هذه الحملة وحصلت أيضاً على التطعيم مع فريق التقني المرافق من مكتب المنظمة في طرابلس.

وأوضحت هوف، “تٌعد التطعيمات أداة جديدة ومهمة في المعركة ضد #كوفيد_19 ومع ذلك،يجب أن نستمر في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي. تلقي التطعيم لا يعني أنه يمكننا التوقف عن توخي الحذر.”

ووصلت اليوم 57600 جرعة من تطعيم فيروس كورونا، إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس من خلال مرفق كوفاكس.

وتم تخصيص الدفعة الأولى من التطعميات للفئات ذات الأولوية في ليبيا بما في ذلك العاملين الصحيين في مراكز العزل، والأشخاص فوق سن 75 عامًا، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الصحيين الآخرين في المرافق الصحية المختلفة. سيتم توزيع التطعيمات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناءً على خطة توزيع مصممة بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية في ليبيا.

وأعرب وزير الصحة الليبي علي الزناتي، عن سروره بالقول، “يسرنا أن نعلن عن وصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفاكس إلى ليبيا”.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في ليبيا. تٌعد التطعيمات أداة جديدة ومهمة في المعركة ضد كوفيد-19 ومع ذلك، في المستقبل المنظور، يجب أن نستمر في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي وتجنب التجمعات. تلقي التطعيم لا يعني أنه يمكننا التوقف عن توخي الحذر وتعريض أنفسنا والآخرين للخطر”.

من جانبه، أكد الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، التزام المنظمة، “تلتزم اليونيسف بمواصلة دعمها للحكومة الليبية في حربها ضد كوفيد-19. يعتبر وصول التطعيمات إلى البلاد علامة فارقة وهامة لحماية العاملين الصحيين والفئات الضعيفة الأخرى. ستواصل اليونيسف تقديم الدعم اللازم في نقل وتسليم التطعيمات والتوصل عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لكوفيد-19 “.

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