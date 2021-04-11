جمعية رؤية تكشف تفاصيل رؤية الهلال وموعد أول أيام شهر رمضان

أفادت جميعة رؤية، أن الحسابات الفلكية تُشير إلى أنّ عمليةَ الاقتران المركزيّ بين القمر والشمس بالنسبة للأرض، ستحدث بإذن الله سبحانه وتعالى فجر يوم الأثنين 12 / 04 / 2021 م على تمام الساعة 04:33 بتوقيت ليبيا.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها حول تحرِّي هلالِ شهر رمضانَ لعام 1442هـ، سيكون يوم الأثنين هو المتمم لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً في المملكة العربية السعودية ومصر والدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 / 3 / 2021 م وذلك بسبب أنّ الاقترانَ قد حدث بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان في هذه الدول.

وأضافت رؤية، “أما في ليبيا والدول التي بدأت شهر شعبان يوم 15 / 03 / 2021 م، فإن يوم التاسع والعشرين منه سيوافق يوم الأثنين 12 / 4 / 2021، وفي مساء هذا اليوم سيمكث الهلال بعد غروب الشمس لمدةٍ تتراوح بين ( 22 إلى 27 دقيقة ) في مختلف المناطق الليبية؛ سيصعب خلالها رؤيتُه بالعين المجردة؛ بسبب إضاءته الضئيلة التي لن تتجاوز 0.4 % من إضاءة القمر الكامل، وستتحسن إمكانية الرؤية قليلاً باستخدام التلسكوبات المتطورة التي ستساعد على تتبُّع موقع القمر بكلّ دقةٍ في حالة الصفاء التّام للغلاف الجوي، حيث سيتواجد الهلال يسارَ المكان الذي غربت فيه الشمس، مبتعدا عنه بمقدار 4 درجة أفقيةٍ، وسيرتفع فوق الأفق بمقدار 5.7 درجاتٍ تقريباً، وسيتقلص ارتفاعه تدريجيًّا إلى أن يختفيَ تحت الأفق تماماً بمرور الدقائق الـ 27”.

وتابعت الجمعية المهتمة بلف الفلك والمناخ، “في باقي الدول، سيجد عامّةُ مُتحرِّي الهلال صعوبةً كبيرةً في الرؤية بالعين المجردة مساء يوم الأثنين، حيث سيمكث الهلال لـ 31 دقيقة بعد غروب الشمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ولن تتجاوز نسبة إضاءته 0.5 % من إضاءة القمر الكامل”.

وأعلنت جمعية رؤية في بيانها، “بناءً على كلِّ ما سبق فإن أولَ أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الثلاثاء 13 / 04 / 2021 م في معظم الدول العربية والإسلامية، باستثناء بعض الدول (المغرب – سلطنة عمان) سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك فيها يوم الأربعاء 14 / 04 / 2021؛ وذلك لكونها تشترط ضرورةَ تحقُّق الرؤية العينية للهلال من مناطقها”.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها، “نؤكد بأن ﻛﻞّ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ في ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞِّ ﺷﻬﺮٍ ﻗﻤﺮﻱّ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ أيام الشهر الهجري ترجع إلى جهات الإختصاص في كل دولة، وسننقل لكم في حينه الإعلانات الرسمية لهذة الدول لتأكيد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك”.

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