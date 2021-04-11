البابا: مواد تتعلق برئيس الدولة سبب عداء “النخب” لمشروع الدستور 

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قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا إن المواد المتعلقة برئيس الدولة هي سبب رئيس لعداء العديد من “النخب” و “داعميهم” لمشروع الدستور الليبي.

وأضاف البابا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أمس السبت :“أولئك الذين يطالبون بحق الشعب باختيار رئيسه، أليس من باب أولى بأن يطالبوا بحق الشعب في إقرار دستوره أولاً”.

وأوضح عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور :“الدستور هو من سيقيد صلاحيات الرئيس ويمنعه من التغول على حساب باقي السلطات ويضمن لليبيا عدم قيام نظام الدكتاتوري وحكم العائلات”.