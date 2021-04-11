«بوقعيقيص»: يجب تنظيم استطلاعات رأي للفصل في طريقة انتخاب الرئيس

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن الأغلبية داخل اللجنة كانت تؤيد إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، في حين أراد آخرون أن تجرى انتخابات غير مباشرة، مشيرة إلى أن «التوافق» أجبرنا على إحالة الأمر إلى الملتقى.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في اللجنة القانونية كنا أغلبية تطلب انتخابات رئاسية مباشرة ولكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهذا لم يحدث بخصوص هذا البند فبعض الزملاء أصروا على مطلبهم أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى”.

وأضافت “اليوم وليس غدا؛ يجب أن تنطلق منصات استطلاع الرأي لمعرفة ما يريده الناس في هذا الشأن، سيكون ذلك خير داعم أمام الملتقى ويجب في هذه الاستطلاعات أن تكون موثقة بالاسم الثلاثي والصفة والرقم الوطني أو رقم البطاقة، يجب على الناس الوقوف لحقوقهم وسنكون معهم في الطليعة لا تتركونا وحدنا فبكم نستطيع”.

وكانت أمال بوقعيقيص عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أعلنت عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنعقدة بتونس بحصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت بوقعيقيص، في وقت سابق عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.

وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، واللجنة ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه”.

ولفتت إلى أن اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها.

وفي جانب متصل، كشف أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن أن الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وإنما يريدونها من البرلمان، على حد قوله.

وأضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبد الرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة الـ75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر)”.