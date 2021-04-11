الغويل: لو انتخب “الرئيس” عن طريق البرلمان فتأكدوا أن الفوز بالرشاوى

حذر حافظ الغويل الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، من تمرير مخطط انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان.

وقال الغويل في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “لو تسمحوا لهم أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان أو أي جسم آخر فتأكدوا أن الانتخاب سيكون نتيجة للرشاوى، ومن سيدفع أكثر كما حدث من جماعة الـ 75 الفاسدة”.

وأضاف: “أقول الفاسدة بالجمع لأن من لم يأخذ رشوة مالية أخذ رشوة القدرة على تنصيب وزراء أو سكت على الفساد”.

وكانت آمال بوقعيقيص عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعلنت عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية المنعقدة بتونس بحصوص إعداد القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد صراع مضني على مدى ثلاثة أيام تكللت جهودنا بالنجاح والباقي على الشعب”.

وتابعت:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر .

وأوضحت أن اللجنة ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.

ولفتت إلى أن اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها .

وفي جانب متصل كشف أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن أن: “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وإنما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.

وأضاف الروياتي على حسابه بموقع “فيسبوك”: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر)”.